В Московском регионе начались нерабочие дни из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и Подмосковье с четверга, 28 октября, начинается период нерабочих дней.
В столице из предприятий сферы услуг в ближайшие полторы недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки по продаже предметов первой необходимости. Как отмечал Сергей Собянин, такие меры позволят в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.
Сфера услуг
Прекращают работу салоны красоты, косметические, массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Также нельзя будет посетить химчистки, прачечные, организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажные мастерские и автосервисы.
Образование
На период нерабочих дней у 90% детей приходятся осенние каникулы. В детских садах с 28 октября по 7 ноября также объявлены каникулы, но для тех воспитанников, которым не с кем остаться дома, организуют дежурные группы.
Организации дополнительного образования, детские секции, кружки и спортивные школы приостановят работу. Большинство столичных вузов на период нерабочих дней переведут учебный процесс в онлайн-формат. Занятия в эти дни проходить не будут, за исключением индивидуальных консультаций.
Здравоохранение
Московские учреждения здравоохранения, в том числе частные клиники, в период нерабочих дней продолжат оказывать медицинскую помощь. Стоматологические клиники будут оказывать только экстренную и неотложную помощь. Продолжат работать пункты вакцинации против коронавируса и экспресс-тестирования.
Культура
Учреждения культуры с 28 октября по 7 ноября в Москве работать не будут. При этом останется открытым доступ в театры и музеи. Их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, посетители должны будут носить медицинские маски и предоставить QR-код.
Суды
Столичные суды на период нерабочих дней не будут изменять график работы. С 28 октября по 3 ноября они продолжат функционировать в штатном режиме.
С 25 октября в Москве ввели домашний режим для пожилых горожан в возрасте от 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Соблюдать этот режим предстоит по месту постоянного жительства либо на садовых участках, он продлится до 25 февраля 2022 года.
Московская область
В Подмосковье период нерабочих дней также продлится с 28 октября по 7 ноября. Работу приостановят заведения общепита. Исключение составит доставка и обслуживание навынос. Также будут работать аптеки, продовольственные магазины, и магазины дистанционной торговли, в том числе с доставкой.
Приостанавливается проведение спортивных, культурных, выставочных и иных мероприятий. Запрет распространяется и на мероприятия в парках, ТРЦ, ночных клубах, на дискотеках, боулинге и других местах. Закрыты также будут детские игровые комнаты и цирки.
На время нерабочих дней в Московской области объявили школьные каникулы.
Введение определенного количества нерабочих дней в России оправдывается сократившимся инкубационным периодом коронавируса. Об этом ранее заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
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