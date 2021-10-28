Как будут работать госучреждения в период с 28 октября по 7 ноября

Для стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими. В этот период приостанавливается деятельность организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других. Рассказываем, в каком графике будут работать госучреждения.



Центры госуслуг "Мои документы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В период нерабочих дней в дежурных центрах госуслуг "Мои документы" очно можно будет регистрировать только расторжение брака по ранее поданным заявлениям, а также получить свидетельство о смерти. В День народного единства, 4 ноября, услуги предоставляться не будут. Уточняется, что свидетельство о рождении ребенка предоставят в родильном доме.

Часть услуг можно самостоятельно оформить электронно – все ссылки и инструкции есть на сайте. При этом пункты вакцинации против коронавируса и пункты экспресс-тестирования, которые находятся в офисах "Мои документы", продолжат работу.

В это же время приостанавливается работа Многофункционального миграционного центра.



Почта России и медучреждения

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Отделения "Почты России" с 30 октября по 7 ноября будут работать в привычном режиме. В компании объяснили, что остановка деятельности может серьезно сказаться на жизни людей.

Больницы и поликлиники продолжат оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь. Исключение составят стоматологии: они смогут принимать только тех пациентов, кому потребуется неотложная помощь.



Ветеринария

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственные ветеринарные клиники будут работать по стандартному графику, но принимать животных будут по предварительной записи.

Уточняется, что ветеринарные участки "Северный", "Отрадное", Первомайский и Солнцевский, а также Станция по борьбе с болезнями животных Юго-Восточного округа закроются на нерабочие дни.



Центры социальной помощи семье и детям и другие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центры социальной помощи семье и детям, а также Центры поддержки семьи и детства 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября будут консультировать горожан по вопросам социально-правовых, социально-педагогических, социально-психологических услуг и оказывать психологическую помощь онлайн.

Московская служба психологической помощи населению в период нерабочих дней привычно будет оказывать психологическую помощь в круглосуточном режиме по телефону 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного телефона). Вместе с тем получить помощь можно, написав в чате психологической поддержки на сайте.



Дистанционное проведение занятий и прием экзаменов планируется в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы и в центре "Профессионал" 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября.

Колледж по подготовке социальных работников 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября будет проводить занятия в режиме онлайн. Остальные дни, 30, 31 октября и с 4 по 7 ноября, объявлены выходными.



Образовательные учреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для детских садов и школ вводят каникулы, а учреждения дополнительного образования, спортивные школы, кружки и секции временно приостанавливают работу. При этом для дошкольников, которых не с кем оставить дома из-за занятости родителей, будут созданы дежурные группы в детских садах.

На дистанционное обучение с 28 октября переводят студентов средних профессиональных и высших учебных заведений.



ЗАГСы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В нерабочие дни ЗАГСы будут принимать москвичей только по ранее поданным заявлениям. Молодожены также смогут заключить брак, но церемонии будут проходить без гостей. Если же парам не подходит такой вариант, есть возможность перенести дату регистрации. Для этого до 28 октября необходимо лично обратиться в отдел ЗАГС и написать заявление о переносе даты регистрации.

Такие же правила действуют и для тех, кто хочет расторгнуть брак.

Вместе с тем подать заявление о регистрации отношений с 28 октября по 7 ноября можно только онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг. У пар есть возможность выбрать площадку для проведения церемонии на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья". Там размещены фото и подробное описание каждой локации, доступные даты, а также инструкция по подаче заявления.



Центры соцобслуживания и "Мои социальные центры"

Фото: Гришкин Денис/портал мэра и правительства Москвы

Территориальные центры соцобслуживания будут работать очно, дистанционно и на выезде. Люди старше 65 лет смогут лично подать заявление на получение денежной компенсации в 10 тысяч рублей вместо подарочной коробки "С заботой о здоровье", документы на выплату компенсации за купленные самостоятельно технические средства реабилитации, а также выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий.

Учреждения будут принимать по электронной почте заявления и документы на комплексную реабилитацию людей с инвалидностью. Также в период нерабочих дней Центры организуют доставку на дом продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости москвичам старше 60 лет, которые соблюдают самоизоляцию и имеют хронические заболевания. Для этого можно оставить заявку по телефону 8 (495) 870-45-09.

Клубные пространства "Мои социальные центры" во время нерабочих дней планируют проводить онлайн-занятия для москвичей старшего возраста.



Центры "Моя карьера" и "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр "Моя карьера" 28, 29 октября и с 1 по 3 ноября будет оказывать дистанционно услуги по сопровождаемому трудоустройству (онлайн), принимать заявления на получение государственных услуг в электронном виде, давать консультации карьерных экспертов, проводить вебинары и тренинги.

В свою очередь, центр "Моя работа" в те же даты будет принимать от работодателей заявления о наличии вакансий, сведения о предстоящем увольнении сотрудников, переходе на неполный рабочий день, о выполнении квот по трудоустройству инвалидов, молодежи и переходе на электронные трудовые книжки.

Для соискателей в это же время останутся доступными сервисы по регистрации в качестве безработного, по поиску работы, тестированию профессиональных и личностных компетенций, получению профессионального обучения или переквалификации, помощи в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

Кроме того, для тех москвичей, которые находятся в статусе безработного, будет оказываться дистанционная перерегистрация, а для всех остальных – проведение онлайн-вебинаров.

