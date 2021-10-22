Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы не планируют вводить систему QR-кодов для поездок на общественном транспорте, рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Нет. Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учетом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения", – сказал он.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

