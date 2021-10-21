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Город

18:32

Продуктовые рынки и ярмарки Москвы будут работать в обычном режиме в нерабочие дни

город

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В нерабочие дни ярмарки выходного дня и продуктовые рынки столицы продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

В соответствии с указом Сергея Собянина, ограничения, устанавливаемые в столице с 28 октября по 7 ноября, не касаются объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.

"Продуктовые рынки и ярмарки выходного дня будут на "длинных каникулах" работать в обычном режиме. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции, а также своевременная дезинфекция по-прежнему обязательны", – добавил Немерюк.

Нерабочие дни объявлены Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября для стабилизации эпидситуации с коронавирусом. В этот период в столице предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа приостановят работу. Функционировать продолжат аптеки и продуктовые магазины.

Телезрителям рассказали о мерах, которые вводят в нерабочие дни в столичном регионе

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