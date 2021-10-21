Продуктовые рынки и ярмарки Москвы будут работать в обычном режиме в нерабочие дни

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В нерабочие дни ярмарки выходного дня и продуктовые рынки столицы продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
В соответствии с указом Сергея Собянина, ограничения, устанавливаемые в столице с 28 октября по 7 ноября, не касаются объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости.
"Продуктовые рынки и ярмарки выходного дня будут на "длинных каникулах" работать в обычном режиме. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции, а также своевременная дезинфекция по-прежнему обязательны", – добавил Немерюк.
Нерабочие дни объявлены Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября для стабилизации эпидситуации с коронавирусом. В этот период в столице предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа приостановят работу. Функционировать продолжат аптеки и продуктовые магазины.
Телезрителям рассказали о мерах, которые вводят в нерабочие дни в столичном регионе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: