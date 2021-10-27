Автосервисы и шиномонтажи не будут работать в Москве в нерабочие дни

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В период нерабочих дней в Москве будут закрыты автосервисы и шиномонтажи, рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы? Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

В это время прекратят работу предприятия и организации на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры и предприятий непрерывного цикла.

В Москве за последние сутки выявили 5 789 новых случаев коронавируса. В России за минувшие 24 часа подтвердили 36 582 новых случая COVID-19.

