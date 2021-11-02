Роспотребнадзор опечатал торговый дом "Арколь" в ВАО за нарушения антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Роспотребнадзор опечатал торговый дом "Арколь" на востоке Москвы в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических мер против коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Проверка прошла в торговом центре по адресу проспект Буденного, дом 18б.

"В торговом центре отсутствовали бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не были организованы дезобработка контактных поверхностей и уборка помещений с применением дезсредств, отсутствовали санитайзеры для обработки рук посетителей и разметка для соблюдения социальной дистанции, не была организована термометрия сотрудников", – говорится в сообщении.

В настоящее время помещения торгового центра опечатаны. Материалы проверки будут переданы в суд. Торговому дому грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в Юго-Восточном округе Москвы за нарушение антикоронавирусных мер. По итогам проверки был составлен протокол о временном ограничении деятельности магазина. Материалы будут переданы в Люблинский районный суд Москвы.