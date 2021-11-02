Магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Магазину "Улыбка радуги", который расположен по адресу Ореховый бульвар, дом 12, корпус 1, грозит закрытие за нарушение антиковидных мер. Об этом рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в Южном административном округе (ЮАО) Алина Колеганова.

Нарушения выявили при проведении проверки. Так, в магазине не проводится термометрия сотрудников и посетителей, а также отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха. Кроме того, при уборке помещений не использовались дезинфицирующие средства.

Колеганова пояснила, что за выявленные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, магазину грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю столичное управление Роспотребнадзора выявило нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции на 118 городских объектах.

