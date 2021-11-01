За неделю на 118 объектах столицы выявили нарушения антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последнюю неделю столичное управление Роспотребнадзора выявило нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции на 118 городских объектах. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что в общей сложности в период с 25 по 31 октября в Москве провели 412 проверок и мониторинговых обследований. При этом 209 объектов проверили в выходные дни.

"Проверки проводились в магазинах торговых сетей Metro Cash&Carry, "Лента", "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "КуулКлевер", Fix Price, объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах и салонах красоты", – говорится в сообщении Оперштаба.

В общей сложности к административной ответственности привлечено 124 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателей. Деятельность 16 объектов приостановлена до суда.

Всего с начала 2021 года за нарушения антиковидных мер столичных предпринимателей оштрафовали на 129 миллионов рублей. На граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составлено 5 948 административных протоколов.

"В соответствии с временным запретом деятельности, примененным управлением в досудебном порядке, и по решениям судов приостановлена деятельность 693 объектов", – добавили в Оперштабе.

Ранее сообщалось, что компании "Волга – Комплекс", занимающейся организацией речных перевозок с Северного речного вокзала, грозит штраф до 1 миллиона рублей за проведение досуговых мероприятий в период нерабочих дней.

