Компанию "Волга – Комплекс" могут оштрафовать на 1 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Компании "Волга – Комплекс", занимающейся организацией речных перевозок с Северного речного вокзала, грозит штраф до 1 миллиона рублей за проведение досуговых мероприятий в период нерабочих дней. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) Антон Романов, передает Агентство "Москва".

Он рассказал, что факт проведения досуговых мероприятий с очным присутствием граждан на территории Северного речного вокзала был выявлен 1 ноября в ходе проведения ежедневных рейдов.

"Кроме того, организаторами не обеспечено соблюдение требований использования средств индивидуальной защиты и социального дистанцирования", – подчеркнул Романов.

По его словам, теперь организаторам грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Всего в ходе проверки выявили семь судов, нарушавших действующие требования. Представители администрации будут приглашены в инспекцию.

Ранее сообщалось, что парк киноприключений "Мастер Панин" на западе столицы может быть оштрафован за проведение массового мероприятия в нерабочие дни.

На территории парка проводились "Гонки на выживание и империя трюков". Кроме того, зрители не соблюдали социальную дистанцию, а также были на трибунах без масок.

