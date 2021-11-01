Парк киноприключений "Мастер Панин" могут закрыть за проведение шоу в нерабочие дни

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Парк киноприключений "Мастер Панин" на западе столицы может быть оштрафован за проведение массового мероприятия в нерабочие дни. Также ему грозит приостановка деятельности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) Антона Романова.

На территории парка проводились "Гонки на выживание и империя трюков". Кроме того, зрители не соблюдали социальную дистанцию, а также были на трибунах без масок.

За данные нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а предприятию грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 дней, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.

Ранее нарушение антиковидных мер было выявлено в МДМ. В театре не соблюдали дистанцию. Помимо этого, многие были без масок, причем не только посетители, но и сотрудники. Также были установлены нарушения мер дезинфекции.

В Москве нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19. В это время должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.