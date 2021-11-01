Парк киноприключений "Мастер Панин" могут закрыть за проведение шоу в нерабочие дни

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Парк киноприключений "Мастер Панин" на западе столицы может быть оштрафован за проведение массового мероприятия в нерабочие дни. Также ему грозит приостановка деятельности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) Антона Романова.
На территории парка проводились "Гонки на выживание и империя трюков". Кроме того, зрители не соблюдали социальную дистанцию, а также были на трибунах без масок.
За данные нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а предприятию грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 дней, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.
Ранее нарушение антиковидных мер было выявлено в МДМ. В театре не соблюдали дистанцию. Помимо этого, многие были без масок, причем не только посетители, но и сотрудники. Также были установлены нарушения мер дезинфекции.
В Москве нерабочие дни введены с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19. В это время должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: