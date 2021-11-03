Магазину "Леонардо" в ТЦ "Облака" грозит закрытие на 90 суток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Магазину товаров для хобби и творчества "Леонардо" в торговом центре "Облака" грозит закрытие на 90 суток за продолжение деятельности в период нерабочих дней, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

"При этом при выдаче заказов зафиксированы нарушения требований социального дистанцирования покупателями. Таким образом, администрацией магазина не приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – отметил он.

Владельцу магазина грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью посетителей – до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской улице за нарушение антиковидных мер. В помещениях заведения не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция и не осуществлялась дезинфекция.

