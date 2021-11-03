Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской за нарушение антиковидных мер

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Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской улице за нарушение антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что в связи с нерабочими днями в столице усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В ходе обследования в пекарне выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства и мер профилактики COVID-19.

В частности, в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция и не осуществлялась дезинфекция помещений. Также в пекарне совместно хранили пищевые и бытовые отходы с пищевым сырьем и не соблюдали товарное соседство в холодильном оборудовании.

За выявленные нарушения пекарне грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер. Нарушения выявили при проведении проверки. В магазине не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

