Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской за нарушение антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской улице за нарушение антиковидных мер, сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что в связи с нерабочими днями в столице усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В ходе обследования в пекарне выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства и мер профилактики COVID-19.
В частности, в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция и не осуществлялась дезинфекция помещений. Также в пекарне совместно хранили пищевые и бытовые отходы с пищевым сырьем и не соблюдали товарное соседство в холодильном оборудовании.
За выявленные нарушения пекарне грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер. Нарушения выявили при проведении проверки. В магазине не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.
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