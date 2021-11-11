Кальянная "Лайк смок" в СВАО опечатана за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичное управление Роспотребнадзора опечатало кальянную "Лайк смок" на улице Космонавтов в СВАО за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"В ходе осмотра было установлено, что кальянная-бар продолжает функционировать, несмотря на указ мэра Москвы от 21 октября 2021 года № 62-УМ, а также запрет на курение кальянов в общественных местах", – говорится в сообщении.
Кроме того, в заведении был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, сотрудники кальянной не носили маски, не осуществлялся контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты и соблюдения ими социальной дистанции, в помещении отсутствовали антисептики и запас масок, не проводилась дезинфекция.
В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Кальян-бар опечатали, а материалы дела направили в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении его работы на срок до 90 дней.
Ранее Роспотребнадзор опечатал магазины "Магнит" на севере Москвы. Специалисты обнаружили, что там отсутствовал запас средств индивидуальной защиты, не контролировалось ношение масок среди покупателей, а также не обеспечивалось обеззараживание воздуха.
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