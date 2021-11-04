Квестам "Номер 1408" и "Убийство в закрытой комнате" грозит закрытие на 90 дней

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Организаторам квестов "Номер 1408" и "Убийство в закрытой комнате" грозит закрытие на 90 дней или штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

По его словам, сотрудники ОАТИ в ходе рейда, 3 ноября, выяснили, что две квест комнаты в центре столицы не приостановили свою деятельность. В помещениях находились работники и посетители, было открыто бронирование на период действия ограничительных мер.

"При этом проведение досуговых и развлекательных мероприятий с 28 октября до 7 ноября запрещено", – рассказал Романов.

Организаторам квеста грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью посетителей – до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской улице за нарушение антиковидных мер. В помещениях заведения не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция и не осуществлялась дезинфекция.