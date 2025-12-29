Подростка из Перми парализовало после того, как на него в шутку прыгнул одноклассник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Подростка из Перми парализовало после неудачной шутки одноклассника, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на курганский центр имени академика Г. А. Илизарова.

Инцидент произошел в начале декабря. Одноклассник в шутку прыгнул мальчику на шею, из-за чего тот мгновенно потерял способность двигаться.

В детстве ему диагностировали редкое наследственное заболевание Элерса-Данло – коллаген не справляется со своей работой, из-за чего кости становились хрупкими, а суставы – гипермобильными. В 2019 году он перенес двухэтапную операцию по коррекции деформации позвоночника.

Однако из-за травмы в шейном отделе у ребенка все сместилось, пережав спинной мозг. Из Перми его срочно доставили в Клинику патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова. Экстренную операцию провели кандидаты медицинских наук, руководитель учреждения Алексей Евсюков и вертебролог Полина Очирова.

"Мы выполнили сложное оперативное вмешательство: интраоперационно установили ребенку скобу Мэйфилда, устранив аномальное положение шейных позвонков. Таким образом, была ликвидирована базиллярная импрессия, стеноз позвоночного канала на уровне краниовертебрального перехода", – объяснила Очирова.

После этого была установлена погружная металлоконструкция в 1-й и 2-й шейные позвонки. Для более прочной фиксации и формирования костного блока был использован костный трансплантат.

Мальчик ежедневно занимался с инструктором-методистом ЛФК и в результате смог встать на ноги к Новому году.

