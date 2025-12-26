Подмосковные врачи удалили подростку опасную опухоль из мозга

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля в Подмосковье удалили из мозга 15-летнего подростка опухоль размером в 5 сантиметров. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Молодой человек попал в больницу с жалобами на постоянную тошноту и рвоту. В результате врачи выяснили, что к такому состоянию привела опухоль в задней черепной ямке.

"Опухоль росла из области, которая отвечает за жизненно важные функции, поэтому любое, даже маленькое повреждение могло привести к тяжелым неврологическим осложнениям", – пояснил ведущий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

По его словам, во время операции специалисты при помощи ультразвукового аспиратора удалили опухоль с сохранением критически важных структур головного мозга. В настоящее время подросток чувствует себя хорошо. Он уже выписан.

Ранее врачи Раменской больницы спасли 17-летнюю пациентку с редким заболеванием – синдромом Пайра. Девушка в течение 4 лет жаловалась на сильные боли в животе. Кроме того, она страдала от запоров, из-за чего мать изменила ее рацион, однако это не помогло.

Медики провели малоинвазивную операцию. Через 3 прокола они сделали резекцию связочного аппарата кишечника.

