Reuters: Hyundai Motor в нынешних условиях не может выкупить завод в России

Фото: depositphotos/ricochet69

Южнокорейский производитель Hyundai Motor Group не может воспользоваться правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Reuters.

"Это не та ситуация, при которой мы можем выкупить обратно акции", – объяснил СМИ источник, знакомый с ситуацией.

При этом он не уточнил причин, но указал, что конфликт на Украине должен быть завершен.

Право на обратный выкуп завода истечет в январе, однако неизвестно, может ли производитель попытаться договориться о продлении сроков его действия. В компании заявляли, что окончательного решения по данному вопросу не принято.

Hyundai Motor Group продал свой завод в 2024 году за символическую сумму с правом обратного выкупа в течение двух лет. По данным СМИ, речь шла примерно о 10 тысячах рублей, то есть 140 тысяч вон.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге начнется производство автомобилей в 2026 году. Работа предприятия была остановлена в 2015 году. Как отметил Мантуров, теперь ее переформатировали.

