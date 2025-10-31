Бывший завод General Motors в Петербурге начнет выпуск автомобилей в 2026 году

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге начнется производство автомобилей в 2026 году. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Работа завода была остановлена в 2015 году. Как отметил Мантуров, теперь ее переформатировали.

"Фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу", – уточнил он.

Вице-премьер добавил, что завершаются переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде.

В 2015 году американский концерн General Motors принял решение законсервировать производство на заводе в Санкт-Петербурге и отказаться почти от всех других производственных площадок в России.

В 2022 году концерн объявил об окончательном уходе с российского рынка и начал присылать дилерам сообщения о прекращении поставок авто и запчастей. Позже южнокорейский автоконцерн Hyundai заморозил проект реконструкции бывшего завода GM в Санкт-Петербурге.

Летом 2024 года глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках форума-выставки "Иннопром-2024" рассказал о планах перезапустить серийное производство автомобилей на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге.

