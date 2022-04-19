General Motors окончательно уйдет из РФ – СМИ

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General Motors начинает увольнять сотрудников российского офиса и рассылать дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в последние недели компания ждала разъяснений от американского регулятора. Получившие соответствующие уведомления дилеры рассказали, что им не компенсируют вложения в центры, а недавно салоны переделывали под новые требования.

В "Автостате" отметили, что Россия стала небольшим рынком для General Motors после 2015 года, когда компания свернула производство в РФ на фоне присоединения Крыма.

Ранее автоконцерн Stellantis приостановил производство автомобилей в Калуге. Находящийся в калужском индустриальном парке "Росва" завод "ПСМА Рус" является основным производственным активом группы. Завод выпускает автомобили Peugeot 408, Citroen C4, а также Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.

