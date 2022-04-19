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Автоэксперт рассказал, стоит ли ждать снижения цен на автомобили. По мнению специалиста, при покупке транспорта лучше ориентироваться не на стоимость, а на доступность запчастей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам аналитика рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Дениса Пилипишина, предсказать уровень цен на автомобили в настоящий момент невозможно, однако ждать их существенного падения бессмысленно.

"Вспомните основные продукты, которые покупаете. Допустим, колбаса. Она давно дешевела? Бензин? Квартиры? Как вы оцените ситуацию: снижение цен – это регулярное событие или, скорее, необычное? В конце концов, сколько вы знаете примеров за последние 10 лет, когда автомобили заметно дешевели?" – задается вопросами аналитик.

Пилипишин пояснил, что еще один фактор, влияющий на уровень цен, – баланс спроса и предложения.

"Если автомобили будут в избытке, то и снижения цен можно ожидать. Если с поставками будут проблемы и машин станет не хватать, то вряд ли цены понизятся, даже если доллар будет стоить 60 рублей", – убежден эксперт.

Он добавил, что желающим купить автомобиль лучше не тратить время на попытки поймать колебания цены, а подыскать машину, на которую будут доступны запчасти.

"Предсказать доступность запчастей для той или иной марки все-таки проще, чем ее будущую цену", – заключил Пилипишин.

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