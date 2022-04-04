Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке нового авто

На фоне волатильности рубля и приостановки поставок новые автомобили в России за март, по подсчетам экспертов, подорожали в среднем на 40%. Цены на премиальные машины выросли до 60%. Дилеры фиксируют падение спроса, но автомобили на складах еще остаются. Разбираемся, как сэкономить на покупке новой машины.
На сколько подорожали авто?
Стоимость новых автомобилей в России в марте выросла в среднем на 40%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дилеров. Вместе с тем, по данным агентства "Автостат", цены на новые машины увеличились на 35–45% как минимум у 26 автоконцернов, представленных официально на российском рынке. Об этом свидетельствуют прайс-листы с их сайтов.
"АвтоВАЗ" в марте дважды повысил цены на машины в общей сложности на 11–47% в зависимости от модели и комплектации, указали в "Автостате".
В свою очередь, директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев сообщил, что премиальные авто дорожали активнее всего. По его оценкам, в среднем на 50–60%. Это в том числе связно с запретом на новые поставки со стороны Японии, США и ЕС. Эксперты считают, что основной дефицит наблюдается именно в премиальном сегменте. Предположительно, запасов на складах у дилеров хватит еще на два-пять месяцев.
"По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет", – добавил Тюктеев.
По подсчетам дилеров, в марте продажи автомобилей в РФ снизились на 60%. При этом аналитики не исключают, что в апреле этот показатель достигнет 70%. Эксперты считают, что в обозримом будущем будет расти вторичный рынок.
Как сэкономить на покупке?
Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал Москве 24, что цены на российском авторынке максимально близки к объективно возможным.
"Если гипотетически Vesta подорожает до двух миллионов и ее не будут покупать за эти деньги, то за 5 миллионов ее тем более не купят, даже если цены продолжат расти. Есть какой-то потолок, выше которого нет смысла повышать, потому что покупать все равно не будут. Мы уже близко к этому потолку", – считает он.
Кадаков обратил внимание, что в отсутствие конкуренции китайские производители значительно подняли цены на автомобили. "Cherry на днях подняли цены в среднем на 50%. Самый маленький их кроссовер Tiggo 4 раньше стоил от 1,1 миллиона, а сейчас – почти 1,7 миллиона. Большой Tiggo 8 стоил от 2 миллионов, а сейчас – минимум 2,8–2,9 миллиона. Они почувствовали вкус, что можно продавать дороже, – все равно на рынке ничего больше нет", – сказал эксперт.
Он добавил, что при наличии денег ждать осени не стоит и имеет смысл совершить покупку уже сейчас.
По его словам, возможностей сэкономить на покупке нового автомобиля осталось немного. Главный совет – торговаться с дилером. "Стоимость машины, которую вы хотели, подняли до 3 миллионов рублей. Нужно приходить в дилерский центр и говорить: "Вы слишком перегнули палку, я готов купить за 2,7 миллиона". Они говорят, за 2,8 миллиона. Давайте 2,8 миллиона – это лучше, чем 3", – подчеркнул Кадаков.
Если сторговаться не удается, специалист советует расширить поиск модели на дилерские центры в других регионах.