Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке нового авто

На фоне волатильности рубля и приостановки поставок новые автомобили в России за март, по подсчетам экспертов, подорожали в среднем на 40%. Цены на премиальные машины выросли до 60%. Дилеры фиксируют падение спроса, но автомобили на складах еще остаются. Разбираемся, как сэкономить на покупке новой машины.



На сколько подорожали авто?

Стоимость новых автомобилей в России в марте выросла в среднем на 40%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дилеров. Вместе с тем, по данным агентства "Автостат", цены на новые машины увеличились на 35–45% как минимум у 26 автоконцернов, представленных официально на российском рынке. Об этом свидетельствуют прайс-листы с их сайтов.

"АвтоВАЗ" в марте дважды повысил цены на машины в общей сложности на 11–47% в зависимости от модели и комплектации, указали в "Автостате".

В свою очередь, директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев сообщил, что премиальные авто дорожали активнее всего. По его оценкам, в среднем на 50–60%. Это в том числе связно с запретом на новые поставки со стороны Японии, США и ЕС. Эксперты считают, что основной дефицит наблюдается именно в премиальном сегменте. Предположительно, запасов на складах у дилеров хватит еще на два-пять месяцев.

"По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет", – добавил Тюктеев.

По подсчетам дилеров, в марте продажи автомобилей в РФ снизились на 60%. При этом аналитики не исключают, что в апреле этот показатель достигнет 70%. Эксперты считают, что в обозримом будущем будет расти вторичный рынок.



Как сэкономить на покупке?

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал Москве 24, что цены на российском авторынке максимально близки к объективно возможным.

"Если гипотетически Vesta подорожает до двух миллионов и ее не будут покупать за эти деньги, то за 5 миллионов ее тем более не купят, даже если цены продолжат расти. Есть какой-то потолок, выше которого нет смысла повышать, потому что покупать все равно не будут. Мы уже близко к этому потолку", – считает он.

Кадаков обратил внимание, что в отсутствие конкуренции китайские производители значительно подняли цены на автомобили. "Cherry на днях подняли цены в среднем на 50%. Самый маленький их кроссовер Tiggo 4 раньше стоил от 1,1 миллиона, а сейчас – почти 1,7 миллиона. Большой Tiggo 8 стоил от 2 миллионов, а сейчас – минимум 2,8–2,9 миллиона. Они почувствовали вкус, что можно продавать дороже, – все равно на рынке ничего больше нет", – сказал эксперт.

Он добавил, что при наличии денег ждать осени не стоит и имеет смысл совершить покупку уже сейчас.





Максим Кадаков автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" К февральским ценам мы, скорее всего, уже не вернемся. Может быть, дождемся, что закаливающие спекулятивные цены, по которым никто машины не покупает, уйдут. Но все равно автомобили останутся дорогими. То, что мы считали дорогим в январе и феврале, теперь будет считаться нормой.

По его словам, возможностей сэкономить на покупке нового автомобиля осталось немного. Главный совет – торговаться с дилером. "Стоимость машины, которую вы хотели, подняли до 3 миллионов рублей. Нужно приходить в дилерский центр и говорить: "Вы слишком перегнули палку, я готов купить за 2,7 миллиона". Они говорят, за 2,8 миллиона. Давайте 2,8 миллиона – это лучше, чем 3", – подчеркнул Кадаков.

Если сторговаться не удается, специалист советует расширить поиск модели на дилерские центры в других регионах.