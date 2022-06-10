Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Санкт-Петербурге – СМИ

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Южнокорейский автоконцерн Hyundai заморозил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что весной текущего года планировалось приступить к первому этапу инвестиционного проекта – реконструкции существующих цехов завода, но к работам так и не приступили.

Hyundai выкупил бывший завод General Motors в Шушарах осенью 2020 года. Сообщалось, что новое предприятие будет носить название "ХММР–2", а на его развитие направят 36 миллиардов рублей инвестиций.

Ранее сообщалось, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции сохранит ГК "Ростех".