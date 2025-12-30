Движение временно закрыто на Тверской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно закрыто на Тверской улице в сторону центра Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Объехать данный участок водители смогут с помощью Садового кольца. Автомобилистов также попросили быть внимательнее при планировании маршрутов.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин потребовал от всех организаций транспортного комплекса перейти в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы в период новогодних праздников, когда ожидаются пиковые нагрузки.

Он добавил, что лично берет на контроль организацию пассажирских перевозок. Также министр дал поручение привести в состояние повышенной готовности все дежурно-диспетчерские службы, системы связи, управления и оповещения.

Особое внимание министр уделил роли Ространснадзора, поручив его сотрудникам оперативно реагировать на возникающие проблемы.

