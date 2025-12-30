Форма поиска по сайту

Новости

30 декабря, 14:00

Шоу-бизнес

Агент Калюжного опроверг уход актера из армии в увольнение

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Агент российского актера и музыканта Глеба Калюжного Григорий Сухов назвал несоответствующей действительности информацию о том, что артиста в скором времени отпустят из армии в увольнение. Его слова передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что актера отпустили во второе за 7 месяцев его службы увольнение. В этот раз Калюжному якобы разрешили побывать на семейном новоселье в Подмосковье.

Однако Сухов заявил, что артист в ближайшее время не планирует уходить в увольнение.

В начале марта в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от армии. СМИ выяснили, что во время осеннего призыва в прошлом году актер не явился на сборный пункт. При этом он не имел оснований для отсрочки от службы на момент получения повестки.

Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы. В результате в конце мая музыкант отправился в армию. Его провожали родственники, друзья, знакомые.

Из-за этого Калюжный потерял роль в третьем сезоне сериала "Вампиры средней полосы". Несмотря на это, актер приехал на премьеру фильма "Первый на Олимпе" со своим участием. Он поблагодарил руководство части, которое отпустило его в увольнительную на данное мероприятие.

