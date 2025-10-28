Агент Калюжного опроверг информацию о притеснениях актера в армии

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный проходит срочную службу в обычном режиме и не сталкивался с притеснениями, сообщил ТАСС агент артиста Григорий Сухов.

Таким образом он прокомментировал публикацию телеграм-канала Mash, который ранее сообщил, что в Семеновском полку артист якобы находится на особом счету у командиров и подвергается дедовщине из-за своего "звездного статуса".

"Эта информация не соответствует действительности – ни одно слово. Мне кажется, такие слухи распространяют неокрепшие умы", – подчеркнул Сухов.

В марте СМИ сообщили, что в отношении актера якобы было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы. Сам Калюжный эту информацию опроверг, заявив, что готовится к отправке в армию.

Музыкант ушел служить в конце мая. Позднее стало известно, что его роль в сериале "Вампиры средней полосы" была передана 18-летнему Тимофею Кочневу.

В октябре Калюжный приехал на премьеру фильма "Первый на Олимпе" со своим участием. Он поблагодарил руководство части за такую возможность и рассказал, что фильм смотрят и его сослуживцы в том числе.