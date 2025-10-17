Рэпер Macan сообщил, что отправится на службу 28 ноября

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) официально подтвердил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию.

"В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу", – сказал он в видеосообщении в своем телеграм-канале.

Macan заявил, что никуда не уезжал и не был в Испании, а также никогда не скрывался.

Ранее рэпер уже сообщал, что отправится служить в армию, а также призывал не верить слухам. Он отметил, что был в военкомате и получил повестку. Однако 15 октября стало известно, что музыкант не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве.

Юрист Александр Хаминский предположил, что рэперу грозит ответственность: штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Однако позднее отец Macan заявил, что повестка его сыну была выдана на совершенно другую дату.

