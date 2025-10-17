17 октября, 14:56Шоу-бизнес
Рэпер Macan сообщил, что отправится на службу 28 ноября
Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Фадеичев
Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) официально подтвердил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию.
"В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу", – сказал он в видеосообщении в своем телеграм-канале.
Macan заявил, что никуда не уезжал и не был в Испании, а также никогда не скрывался.
Ранее рэпер уже сообщал, что отправится служить в армию, а также призывал не верить слухам. Он отметил, что был в военкомате и получил повестку. Однако 15 октября стало известно, что музыкант не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве.
Юрист Александр Хаминский предположил, что рэперу грозит ответственность: штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. Однако позднее отец Macan заявил, что повестка его сыну была выдана на совершенно другую дату.
