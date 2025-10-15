Юрист Хаминский: за неявку в военкомат рэперу Macan грозит лишение свободы

Фото: ТАСС/Егоршин Валентин

Рэперу Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) за неявку в военкомат грозит уголовная ответственность, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, ответственность может наступит в отношении исполнителя по статье 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы"). Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

В конце сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал "отменить" Macan в России.

СМИ утверждали, что рэпер находится за границей и якобы игнорирует уже шестую повестку в военкомат. В связи с этим Бородин заявил, что если объявить исполнителя в розыск, то компетентные органы могли бы быстро исправить ситуацию.

В свою очередь, Macan заявил, что отправится служить в армию, а также призвал не верить желтым СМИ. При этом он отметил, что уже был в военкомате и получил повестку.

15 октября стало известно, что музыкант не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве.