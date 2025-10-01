Форма поиска по сайту

01 октября, 13:52

Шоу-бизнес

Проходящий срочную службу актер Калюжный приехал на премьеру своего фильма

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Актер Глеб Калюжный, призванный на срочную службу, приехал на премьеру фильма "Первый на Олимпе" со своим участием, передает ТАСС.

"Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма. Рад, что фильм посмотрят не только мои родные, но и сослуживцы, с которыми я успел подружиться", – рассказал журналистам актер.

Весной текущего года в отношении актера было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. Это произошло после того, как Калюжный якобы не явился на пункт отправки на военную службу. Позже актер опроверг информацию, что он пытается избежать службы в армии.

В итоге Калюжный прибыл на сборный пункт на Угрешской улице и отправился на срочную службу. Однако создателям сериала "Вампиры средней полосы" пришлось заменить персонажа Калюжного на другого актера – им стал Тимофей Кочнев.

