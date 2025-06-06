Глеба Калюжного в сериале "Вампиры средней полосы" заменит звезда "Папиных дочек"

Персонажа ушедшего в армию Глеба Калюжного в новом сезоне сериала "Вампиры средней полосы" сыграет звезда "Папиных дочек" Тимофей Кочнев. Кого еще из актеров меняли в сериалах и киносагах, расскажет Москва 24.

Глеб Калюжный

27 мая актер, который исполнял роль Женька в сериале "Вампиры средней полосы", отправился проходить срочную службу в армии. Вскоре создатели заявили журналистам, что, несмотря на обстоятельства, проект нужно продолжать. Поэтому они приняли решение в третьем сезоне заменить Глеба на 18-летнего Тимофея Кочнева.

Создатели сериала заверили, что он не менее талантлив, чем его предшественник. Тимофей известен по ролям в проектах "Папины дочки. Новые", "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Соловей против Муромца".

"Все, что пережил Женек, скажется на нем, и достаточно сильно. А как – увидите", – прокомментировал замену режиссер сериала Алексей Акимов.

Ричард Харрис

В первых двух частях саги о мальчике-волшебнике профессора Дамблдора сыграл Ричард Харрис. Однако в 2002 году в возрасте 72 лет актер умер от лимфомы Ходжкина, поэтому с третьего фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" его заменил Майкл Гэмбон.

При этом решение продюсеров вызвало много обсуждений среди фанатов: поклонники франшизы посчитали, что персонаж Дамблдора претерпел заметные изменения. В книге и в исполнении Харриса профессор был добрым, мягким и проявляющим отеческую заботу, а Гэмбон якобы сделал образ более сложным, многогранным и неоднозначным. Критики отмечали, что Майкл придал персонажу энергию и экспрессию, но вместе с тем его герой стал мрачным, суровым и жестким.

Однако со временем многие фанаты признали, что образ профессора слишком противоречив и гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Джоди Фостер

Фото: legion-media.com/Bang Media International

В фильме 1991 года "Молчание ягнят" главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер, однако каст сиквела "Ганнибал" претерпел изменения. Роль агента ФБР Клариссы Старлинг досталась Джулианне Мур.

В СМИ выдвигалось несколько версий, почему произошла замена. Согласно первой, которую озвучивала сама Джоди Фостер, она отказалась от участия в проекте из-за занятости в картине "Флора Плам". Однако продюсер фильма Дино де Лаурентис заявлял, что актриса запросила слишком высокий гонорар – 20 миллионов долларов. Также говорили, что Фостер отказалась от роли, так как ей не понравился сценарий.

Замена актрисы пришлась по душе не всем зрителям, плюс игру Мур поклонники и критики приняли прохладно. Некоторые из них отмечали, что Джулианне не удалось выстроить связь своей героини с Ганнибалом.

Питер Капальди

Фото: legion-media.com/SOPA Images Limited

В 2017 году стало известно, что исполнитель роли Двенадцатого доктора в сериале "Доктор Кто" Питер Капальди покинул проект. Ему на смену впервые в полувековой истории культового персонажа пришла женщина – актриса Джоди Уиттакер.

Однако фантастический сюжет сериала и способность героя к реинкарнации позволили в общей сложности 15 актерам воплотить одного и того же персонажа на экране. К слову, к Джоди Уиттакер в роли Доктора зрители отнеслись благосклонно.

Мерьем Узерли

Фото: legion-media.com/Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire

Костюмированная историческая многосерийная драма "Великолепный век" завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. Сюжет основан на реальных событиях из истории Османской империи.

В конце третьего сезона актрису Мерьем Узерли, которая сыграла любимую наложницу султана Сулеймана I Роксолану, заменили на Вахиде Перчин. Учитывая, что роль принесла Мерьем мировую славу, ее уход из проекта на пике популярности казался еще более странным. Позже актриса рассказывала журналистам, что съемки были изнурительными, но не усталость сподвигла ее покинуть драму, а внезапная беременность.

Узерли переживала, что занятость в сериале скажется на здоровье ее будущего ребенка. Да и по сюжету ее героиня больше не могла иметь детей, так что растущий живот нельзя было объяснить в кадре. По данным СМИ, актриса также переживала нервный срыв, связанный с личными проблемами: отец ребенка, узнав о беременности, якобы бросил звезду, а перед этим изменил.

Коллеги по сериалу восприняли поступок Мерьем в штыки. Кроме того, резко упали рейтинги: разгневанные поклонники писали комментарии с просьбами вернуть Узерли. Новая исполнительница роли Хюррем столкнулась с огромной волной хейта, однако со временем зрители пересмотрели свое отношение к актрисе. Фанаты признали, что жена султана в исполнении Вахиде Перчин получилась хоть и более сдержанной, но сильной, властной и уверенной в себе.

