Джек Николсон впервые появился на публике после долгих лет затворничества

Джек Николсон, который последние годы ведет затворнический образ жизни, посетил юбилей шоу Saturday Night Life. Ранее СМИ передавали, что артист даже готов вернуться к работе, несмотря на проблемы со здоровьем. Какие еще актеры совершили камбеки после вынужденного или запланированного перерыва – в материале Москвы 24.

Джек Николсон

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

16 февраля культовый актер пришел на 50-летие американского шоу Saturday Night Life. Николсон не появлялся на публике с 2023 года, а в кино перестал сниматься с 2010-го. По данным журналистов, в последние годы он не выходил из собственного дома и не принимал гостей из-за диагностированной несколько лет назад деменции.

При этом 22 января в Radar Online появился материал о том, что 87-летний Николсон готовится вернуться в кино. Собеседник издания рассказал, что артист занялся здоровьем, похудел и "буквально ожил".



"Это важно для Джека, и он хочет показать миру, что он не тот больной затворник, каким его считают. Он много лет был заперт за закрытыми дверьми, но хочет это изменить и вернуться к тому, что у него получается лучше всего", – поделился инсайдер.

Также за несколько дней до публикации дочь артиста выложила в соцсетях редкую фотографию с отцом: пользователи отметили, что звезда Голливуда хорошо выглядит.

Арми Хаммер

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

13 февраля в Сети был опубликована фотография со съемок картины немецкого режиссера Уве Болла "Темный рыцарь". Главную роль в фильме сыграет Арми Хаммер, ранее замешанный в громком секс-скандале.

В 2021 году несколько девушек обвинили актера в изнасилованиях, жестоком обращении и даже в каннибализме. Хаммер заявлял журналистам, что в действительности не планировал есть своих партнерш, однако признался в эмоциональном насилии над девушками.



В 2023-м прокуратура Лос-Анджелеса решила не выдвигать обвинения против Хаммера, но карьера артиста уже была разрушена. Однако спустя время "отмененный" актер начал возвращаться на экраны: помимо работы в "Темном рыцаре", в конце 2024 года Хаммер получил роль в малобюджетном вестерне Трэвиса Миллса Frontier Crucible.

Кэмерон Диас

Фото: legion-media.com/Exhibit A/Good One Productions/Album

9 февраля стало известно, что актриса вернулась в кино после 10-летнего перерыва – Диас появилась в главной роли в картине "Снова в деле", которая вышла в этом году.

Актриса объявила о завершении карьеры еще в 2014 году. Звезда "Ангелов Чарли" решила посвятить время семье: в начале 2015-го она вышла замуж за участника группы Good Charlotte Бенджи Мэддена, в 2019-м родила дочь, а еще спустя пять лет – сына.

В интервью Грэму Нортону в феврале этого года актриса призналась, что 10 лет была погружена в семью и не жалеет об этом. Однако, когда она получила сценарий фильма "Снова в деле", решила, что пора вернуться.





Кэмерон Диас актриса То, что спустя десятилетие для меня открылась эта дверь, – просто потрясающе. Это были лучшие 10 лет с моей семьей, но тогда я подумала, что если откажусь и на этот раз и не попробую, то это будет просто глупо.

Дмитрий Певцов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце января 2025 года появилась информация, что народный артист РФ сыграл одну из главных ролей в детективе "Центурия". Ранее, в 2024-м, Певцов снялся в военной драме "9 секунд" Олега Шторма после семилетнего перерыва. Презентуя картину в сентябре прошлого года, актер отметил, что такой перерыв был связан с тем, что современные проекты не соответствуют его ожиданиям.





Дмитрий Певцов актер, народный артист РФ Я семь лет не снимался, потому что не в чем! А жизнь тратить на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и жрать попкорн, не хочется. Нас приучили, как свиней, есть и пить в кино. А я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу.

Диана Пожарская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После рождения сына от Ивана Янковского в 2021-м актриса взяла перерыв в карьере. Спустя три года Пожарская снялась в главной роли в комедии братьев Андреасян "Притворись моим мужем" вместе с Павлом Прилучным. Премьера запланирована на апрель этого года.

Диана рассказывала журналистам, что проект ей понравился еще на уровне прочтения сценария и она вдохновлена работой над ним. Также Пожарская начала часто выходить в свет, сопровождая супруга на светских премьерах фильмов и кинопремиях.