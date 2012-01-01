Тур фильма с участием Блейк Лайвли под угрозой из-за секс-скандала

Певица Тейлор Свифт отказалась от выхода в свет со своей подругой Блейк Лайвли из-за секс-скандала вокруг актрисы, сообщили СМИ. Ранее актриса обвинила режиссера фильма "Все закончится на нас" Джастина Бальдони в домогательствах, а в январе 2025-го мужчина подал встречный иск. Хронология скандала – в материале Москвы 24.

Флирт или месть?

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision

Актриса Блейк Лайвли подала в суд на режиссера и исполнителя главной роли в фильме "Все закончится на нас" Джастина Бальдони в конце декабря 2024 года. Звезда сериала "Сплетница" обвинила партнера в сексуальных домогательствах и попытках разрушить ее репутацию, сообщали СМИ.

Однако 17 января 2025-го Бальдони инициировал ответный иск против Лайвли и ее супруга Райана Рейнольдса. По информации Variety, режиссер обвинил пару в шантаже и клевете, потребовал суда присяжных и компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.



В конце января адвокаты Бальдони опубликовали 10-минутное видео со съемок сцены с медленным танцем главных героев. Ранее Лайвли заявляла, что прикосновения партнера были чересчур интимными и навязчивыми. Однако, по словам защиты Бальдони, на кадрах актриса не пытается остановить коллегу. Напротив, в перерывах между дублями артисты мило болтают и улыбаются.

А в начале февраля режиссер и его команда даже создали сайт, где обнародовали документы и личные переписки с Лайвли. Судя по ним, в процессе съемок коллеги часто общались в мессенджерах и были в хороших отношениях. Они делились историями из своей жизни, обменивались шутками и мемами.



Фото: AP Photo/Scott A Garfitt/Invision

Журналисты западных таблоидов даже заподозрили актеров во флирте: переписка между коллегами многим показалась уж слишком игривой. К тому же артисты часто обменивались сообщениями посреди ночи. Кроме того, на сайте выложена переписка между Бальдони и Рейнольдсом: в одном из сообщений супруг Лайвли писал, что рад сотрудничеству своей супруги с режиссером.

При этом есть версия, что весь скандал – холодный расчет. Ряд СМИ утверждают, что Лайвли просто хочет заполучить права на экранизацию второй части книги "Все закончится на нас" и сесть в режиссерское кресло. Пока же правами владеет Бальдони, и продавать он их якобы отказался, однако в случае доказательств харрасмента по контракту он якобы должен все вернуть.

Есть и более приземленная версия. По данным некоторых изданий, происходящее – последствия ревности Рейнольдса и его месть партнеру жены на съемочной площадке. О том, что актер – жуткий собственник, в его окружении шепчутся давно.

"Драконы" Блейк

Фото: AP Photo/Charles Sykes/Invision

Какими бы ни были мотивы, секс-скандал вокруг Блейк Лайвли уже сказался на ее репутации даже среди близких.

В частности, актрису не увидели рядом со своей подругой Тейлор Свифт на трибуне во время Супербоула-2025 – главного матча сезона в американском футболе, который состоялся в ночь на 10 февраля. Певица – девушка одного из участников встречи, игрока "Канзас-Сити Чифс" Трэвиса Келси, поэтому ее вместе с актрисой раньше часто можно было заметить среди болельщиц. Но не в этот раз.

Издание TMZ со ссылкой на инсайдера сообщило, что Свифт хочет дистанцироваться от скандала вокруг Лайвли. К тому же певица считает, что подруга может злоупотреблять ее популярностью.

При этом, по данным Daily Mail, супруга Райана Рейнольдса не обиделась на певицу. Источник рассказал журналистам, что актриса понимает Свифт и якобы сама не собиралась на матч, чтобы не перетягивать внимание на себя.





инсайдер – об отношениях Тейлор Свифт и Блейк Лайвли на фоне скандала Тейлор не отрекается от Блейк и не пытается преподать ей урок. Даже если бы Лайвли получила приглашение, она бы не пришла. Она не хочет, чтобы вечер, когда любовь всей жизни Свифт сразится за Суперкубок, превратился в ее бенефис.

К слову, Лайвли все же косвенно втянула подругу в секс-скандал с Бальдони. В обнародованной переписке артистка якобы сравнила себя с Кхалиси из сериала "Игра престолов", за плечами которой "есть драконы", готовые "сразиться" за нее. К ним журналисты приписали супруга актрисы Райана Рейнольдса и Тейлор Свифт.

В недоумении из-за скандала и актриса Анна Кендрик. В конце февраля должен начаться промо-тур фильма "Еще одна простая просьба", где она и Лайвли снялись вместе. Теперь же Кендрик боится, что все может оказаться на грани срыва, утверждает Daily Mail. Источники издания сообщили, что съемочная группа фильма так и не дождалась объяснений от Лайвли.

Развязку же этого конфликта наблюдатели узнают еще нескоро: финальное судебное заседание по делу Лайвли и Бальдони назначено на март 2026 года.

