Variety: Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли после обвинений в домогательствах

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Актер и режиссер Джастин Бальдони подал ответный иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса после обвинений в домогательствах. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на иск.

"У истцов теперь нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар, вооружившись только правдой и горой конкретных доказательств, опровергающих заявления Лайвли", – говорится в материале.

Согласно документу, Лайвли и Рейнольдса обвиняют в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требуют суда присяжных и компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.

Лайвли и Бальдони сыграли главные роли в его киноленте "Все закончится на нас". В декабре 2024 года актриса обвинила Бальдони в домогательствах и подала на него в суд. Так, по словам Лайвли, Бальдони открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

Как писали СМИ, после того как актриса публично озвучила свои жалобы, Бальдони начал активно подрывать ее репутацию в соцсетях.