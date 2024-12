Сестра Блейк Лайвли высказалась по поводу секс-скандала вокруг актрисы

Американская актриса Блейк Лайвли обвинила коллегу по фильму "Все закончится на нас" Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах. Артистку поддержали ее сестра Робин и писательница Колин Гувер – автор книги, которая легла в основу ленты. Кто еще из звезд обвинялся в харассменте, расскажет Москва 24.

Джастин Бальдони

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

37-летняя актриса Блейк Лайвли в конце декабря подала в суд на 40-летнего режиссера фильма "Все закончится на нас" Джастина Бальдони, который также исполнил в картине главную роль. Звезда обвинила партнера в сексуальных домогательствах и попытках разрушить ее репутацию, сообщило издание People.

В иске Лайвли заявила, что Бальдони во время съемок целовал ее дольше положенного, показывал ей на площадке фото и видео обнаженных женщин, много говорил о сексе и обсуждал гениталии представителей съемочной группы. Кроме того, по словам актрисы, Джастин и продюсер Джейми Хит часто без стука врывались к ней в вагончик, когда она кормила ребенка грудью. Бальдони также якобы настаивал на том, чтобы добавить в фильм несколько сцен орального секса, против чего категорически выступила Лайвли. Отдельно на встрече с продюсерами актриса просила, чтобы актеру и режиссеру картины запретили говорить о ее недавно умершем отце.

Звезда также обвинила Бальдони в попытке испортить ее репутацию. Оказалось, что перед премьерой фильма Джастин нанял антикризисного пиар-менеджера Мелиссу Натан, которая ранее занималась имиджем Джонни Деппа во время судов с Эмбер Херд. В распоряжение The New York Times попали переписки между Бальдони и Натан, где режиссер кажется организатором травли, которая обрушилась на Лайвли в конце летней промо-кампании картины. Тогда в Сети начали всплывать отрывки из старых интервью Блейк, где она была груба с журналистами, и в результате знаменитость оказалась на грани отмены.

На сторону Блейк встала Колин Гувер – автор книги, которая легла в основу фильма. Писательница публично поблагодарила актрису за ее "честность, доброту, поддержку и терпение с первого дня встречи", а также посоветовала "никогда не меняться". А сестра артистки Робин написала в соцсетях: "Наконец-то правосудие восторжествует!"

Харви Вайнштейн

Фото: Adam Gray/Pool Photo via AP

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Газета The New York Times тогда опубликовала расследование на основе интервью шести женщин, которые заявляли о сексуальных домогательствах со стороны продюсера. К обвинениям присоединились многие известные актрисы, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

В 2020 году Харви признали виновным и приговорили к 23 годам заключения. В декабре 2022-го состоялся очередной суд, а в феврале 2023 года продюсеру добавили еще 16 лет – по делу об изнасиловании женщины в отеле в Беверли-Хиллз. Правда, в апреле 2024-го высший суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор 2020 года и назначил новое заседание. Таким образом, сейчас продюсер отбывает только 16-летний срок.

Жерар Депардье

Фото: Москва 24/ Евгения Смолянская

В феврале 2024 года 75-летнего актера обвинили в домогательствах, которые он якобы совершил в отношении двух женщин во время съемок картины "Зеленые ставни" за три года до этого. Адвокат артиста в октябре попросил отложить слушания по делу на шесть месяцев из-за состояния здоровья Депардье. По словам защитника, артист категорически отвергает все обвинения.

При этом еще в 2018 году канадская актриса Шарлотта Арнольд выступала в прессе с обвинениями в изнасиловании со стороны Депардье. Позже к ней присоединились еще 13 пострадавших. Поначалу знаменитый француз хранил молчание, а затем опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, где отрицал вину.





Жерар Депардье актер Я никогда не насиловал женщину. Это все равно, что пнуть утробу собственной матери. Женщина пришла в мой дом в первый раз и так легко и охотно вошла в спальню. Сегодня она говорит, что ее там изнасиловали. Она пришла во второй раз. Не было ни принуждения, ни насилия, ни протеста. Она хотела спеть со мной в Цирке д'Ивер. Я сказал ''нет''. Она подала жалобу.

Следственный процесс шел год, но в 2019-м его прекратили из-за отсутствия состава преступления. Однако в 2020-м Арнольд подала апелляцию. В итоге Депардье были предъявлены обвинения в "изнасиловании и сексуальном посягательстве", но никаких мер пресечения в отношении актера выбрано не было.