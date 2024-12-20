Агата Муцениеце заявила о домогательствах и угрозах режиссера

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Актриса Агата Муцениеце рассказала, что в начале своей карьеры столкнулась с домогательствами режиссера, после чего тот пообещал отомстить ей. Об этом она рассказала на шоу Карины Нигай "Сплетница".

Муцениеце поделилась, что после того как получила предложение сняться в кино, продюсер и режиссер того проекта предложил ей встретиться в ресторане, чтобы порепетировать.

"Дальше последовало такое предложение. Он сказал: "Мне не нравится, что ты живешь в общежитии, ты должна жить в отдельной квартире. Давай так – я снимаю тебе квартиру, ты переезжаешь, живешь там, а я приезжаю к тебе, когда хочу. Мы вместе летим на Мальдивы. Я буду снимать тебя в главных ролях", – рассказала актриса.

По ее словам, на следующий день перед ней извинился директор режиссера.

"Я пришла на съемочную площадку, и он делал вид, что все нормально. И я думала: "Слава богу, что мы доснимем, классно, что я буду в этом кино", – поделилась она.

При этом имя режиссера актриса не стала раскрывать.

Ранее около 30 женщин обвинили испанского режиссера Эдуарда Кортеса в сексуальных домогательствах. Среди потерпевших были актрисы, фотограф, визуальный художник. Большинству из них было от 20 до 30 лет, две на тот момент были несовершеннолетними.

По словам женщин, Кортес предлагал им роли в своих проектах в обмен на отправку обнаженных фотографий или выполнение других действий сексуального характера.