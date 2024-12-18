El Pais: около 30 женщин обвинили режиссера Эдуарда Кортеса в домогательствах

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Испанского режиссера Эдуарда Кортеса обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом заявили 27 женщин, пишет газета El Pais.

Как отмечается в материале издания, среди потерпевших были актрисы, фотограф, визуальный художник. Большинству из них было от 20 до 30 лет, две на тот момент были несовершеннолетними.

По словам женщин, Кортес предлагал им роли в своих проектах в обмен на отправку обнаженных фотографий или выполнение других действий сексуального характера. Обвинения впервые стали публичными 26 октября, когда фотограф Сильвия Грав опубликовала в социальных сетях переписку с режиссером и обвинила его в интернет-преследовании. Вскоре после этого десятки женщин рассказали о схожем опыте.

Ранее сообщалось, что отец Доди Аль-Файеда, возлюбленного принцессы Дианы, Мохаммед Аль-Файед, возможно, изнасиловал более чем 111 женщин за 40 лет. В рамках расследования по делу пять человек рассматриваются как возможные помощники.

Командир Стивен Клейман из специализированного отдела по борьбе с преступностью лондонской полиции призвал всех, кто столкнулся с подобными ситуациями, рассказать о своем опыте.