Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже в рамках принятого 1 апреля Федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Указ был подписан столичным департаментом образования, сообщается на медиапортале "Школа.Москва".

Спрос на выпускников средних профессиональных образовательных учреждений (СПО) на рынке труда неуклонно растет, что вызывает все больший интерес у школьников к обучению в колледжах. В ответ на эту тенденцию правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч, доведя их общее число до 37 тысяч.

Поступление в колледж предоставляет уникальную возможность получить среднее общее образование и одновременно освоить востребованную профессию. Более подробную информацию о специальностях можно найти по ссылке.

При этом окончание колледжа является одним из треков, позволяющим в дальнейшем получить высшее образование. Абитуриенты со средним профессиональным образованием могут поступить в вуз по внутренним экзаменам или сдать ЕГЭ для участия в общем конкурсе. В рамках подготовки к ЕГЭ на базе колледжей будут открыты бесплатные курсы.

В рамках инициативы школьники, ориентированные на получение практических навыков, быструю реализацию в профессии и планирующие обучение в колледже, смогут выбрать для сдачи два экзамена на ОГЭ из четырех – русский язык и математику.

Более того, зачисление московских школьников будет осуществляться на основании первичных баллов по ранее указанным предметам, что позволит обеспечить прозрачность и объективность процедуры.

У выпускников также сохраняется возможность подать заявления сразу на пять специальностей. Они могут выбрать одно учебное заведение или распределить свои предпочтения между несколькими колледжами. Вся процедура подачи документов доступна в электронном виде на mos.ru.

Сегодня столичные колледжи представляют собой современные образовательные площадки, где учащиеся получают востребованную специальность, а в некоторых отраслях даже опережают выпускников вузов по скорости трудоустройства. Многие студенты начинают свою профессиональную деятельность еще во время обучения, а около 95% выпускников успешно трудоустраиваются по специальности.

Такие показатели стали возможны благодаря полному изменению подхода к обучению студентов, сказано в сообщении. Например, более половины учебных программ разработаны с учетом запросов потенциальных работодателей, а практические занятия занимают почти 70% учебного времени.

Вместе с тем Московские колледжи активно сотрудничают с более чем тремя тысячами работодателей, являющихся лидерами в своих отраслях. В их числе – крупные промышленные предприятия, заводы, гастрономические холдинги, IT-компании, а также профессиональные ассоциации и сообщества.

Среди партнеров такие компании, как "Ростех", "Росатом", "Ростелеком", "Сбербанк", "Россельхозбанк", Московский метрополитен, "Мосгортранс", "Мосэнерго", московский автомобильный завод "Москвич", IT-компания "Микрон", гастрономические холдинги Hurma Group и Maison Dellos, а также сеть ресторанов "Кофемания" и системный агрегатор НВБС.

Кроме того, благодаря интенсификации обучения сокращается его продолжительность. С 2025 года большинство программ подготовки рассчитаны на три года и включают в себя одновременное получение нескольких профессий, что делает выпускников колледжей более конкурентоспособными на рынке труда.

Помимо этого, для обеспечения высокого качества образования в столичных колледжах проводится планомерная работа по улучшению материально-технической базы. Например, активно модернизируются и оснащаются мастерские и лаборатории. На данный момент обновлено 70% оборудования, а до конца 2027 года процесс будет полностью завершен.

В департаменте образования напомнили, что в октябре 2024 года начал работу инновационный образовательный центр в индустриальном парке "Руднево", который стал первой площадкой для углубленного практического обучения специалистов по техническим специальностям.

Его создали по запросу резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" и других предприятий столицы. Ежегодно в нем проходят обучение более 3 000 студентов из 15 колледжей Москвы.

В этом же году планируется открыть еще две аналогичные площадки – "Печатники" и "Юг". Образовательные мощности этих трех центров позволят ежегодно обучать 20 тысяч человек.

Вместе с тем в ближайшие годы в Москве появятся еще семь новых колледжей общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. В них смогут учиться более 60 тысяч студентов. В настоящее время проводится капитальный ремонт зданий Московского технологического колледжа и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно".

Для тех, кто собирается продолжить обучение в 10-м классе, правила останутся прежними. Нужно сдать ОГЭ по четырем предметам: русскому языку, математике и двум выбранным на выбор. Количество баллов, которое необходимо набрать, определяется каждой школой самостоятельно.

Если ученик набрал минимальное количество баллов, школа обязана принять его в 10-й класс. Это касается тех, кто закончил 9-й класс в этой же школе.

Однако в случае желания выпускника улучшить свои результаты по ОГЭ, у него есть возможность дважды бесплатно пройти тестирование в Московском центре качества образования, то есть пересдать ОГЭ. После этого он может предоставить результаты для зачисления в 10-й класс, и после их одобрения школа обязана его принять.

Накануне, 7 апреля, в Госдуму был внесен законопроект о квотах на бюджетные места в вузах для детей из многодетных семей. Инициатива направлена на регионы с низкой рождаемостью и предполагает приоритет при зачислении в военные учебные заведения.

Кроме того, в России планируют сократить некачественный сектор платного высшего образования. На проблему указал глава Минобрнауки Валерий Фальков, подчеркнув важность сохранения доступности образования и достаточного количества бюджетных мест.