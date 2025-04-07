В ГД внесен проект о выделении квот при поступлении в вузы для детей из многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий квоту на поступление в вуз на бюджет по программам бакалавриата и специалитета для детей из многодетных семей. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким, а также сенаторы. Изменения предлагаются внести в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно их предложению, проект коснется детей, проживающих в субъектах России с низкой рождаемостью. Перечень при этом будет определяться кабмином.

Еще законопроект предлагает предоставить приоритет в зачислении детям из многодетных семей в военные учебные заведения по месту жительства.



Помимо этого, в документе подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством вузы обязаны выделять квоты, финансируемые из госбюджета, для детей-сирот, инвалидов и ветеранов боевых действий при поступлении на указанные программы.

"Не секрет, что воспитание троих и более детей требует значительных усилий и сопряжено с большими финансовыми затратами", – пояснил соавтор инициативы Сергей Леонов в беседе с РИА Новости.

По его словам, чиновники хотят снизить финансовую нагрузку на такие семьи. Он также считает, что равный доступ к образованию для всех категорий граждан способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, которые являются основой для устойчивого экономического роста и внедрения инноваций.

"Если мы стремимся сделать Россию страной многодетных семей, нам нужно создать для них максимальный набор государственных льгот. Чем больше привилегий получит этот важный слой общества, тем легче людям будет принимать решение о рождении третьего и последующих детей", – заключил он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. Он отметил, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.

Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, сказал министр.

