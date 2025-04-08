Иеромонах Феодорит: куличи должны оставаться в традиционном виде, без отдельной "шапочки"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Куличи должны оставаться в традиционном виде, то есть целыми, без отдельной "шапочки", заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с Москвой 24.

Ранее одна из сетей кафе открыла продажу "шапочек" куличей отдельно от пасхального блюда. Компания заявила, что это идеальное лакомство, которым можно насладиться, не дожидаясь праздника.

"Пасхальный кулич напоминает нам о Голгофе. Поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи", – объяснил священнослужитель.

При этом, как отметил иеромонах, в этом блюде историческое значение имеет только яйцо, так как красное яйцо преподнесла Мария Магдалина императору Тиберию как символ жизни в момент, когда рассказала ему о том, что Христос воскрес.

Другие ингредиенты кулича, подчеркнул священнослужитель, остаются традициями разных стран. Даже если в некоторых странах нет такого блюда, то у них есть похожие. Например, в Греции пекут специальный пирог с запеченным яйцом, что говорит о том, что Пасху можно отмечать с чем угодно.

Он также обратил внимание, что куличи – традиционное блюдо Восточной Европы и в него можно добавить изюм, курагу, чернослив или шоколад, а также украсить чем-нибудь.

Между тем шеф-повар Александр Растунин рассказал, что секрет мягкого кулича на Пасху заключается в сиропе. По его словам, приятную влажность и насыщенный вкус куличу можно придать именно с помощью сиропа на основе сахара и виноградного сока.

Ингредиенты необходимо смешать и отправить варить на 5–7 минут до загустения сиропа. Затем, отметил шеф-повар, пропитку надо остудить и с помощь шприца добавить в кулич в нескольких местах.