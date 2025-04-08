Свыше 450 автобусов запустят до кладбищ столицы в Вербное воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 450 автобусов на 32 специальных маршрутах будут ходить до городских кладбищ столицы в Вербное воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Для специальных маршрутов будут назначены номера Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Эти маршруты, а также некоторые регулярные автобусные маршруты будут работать с 09:00 до 19:00 и предоставлять бесплатный проезд для пассажиров.

Москвичи могут ознакомиться с полным списком маршрутов по ссылке.

В частности, автобус маршрута Э с отправлением от станции "Речной вокзал" Замоскворецкой линии и маршрута Э-2 от станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии будут доезжать до Химкинского кладбища.

Также москвичи смогут доехать до Востряковского кладбища на автобусе маршрута с252 от станции "Озерная" Солнцевской линии и до Домодедовского кладбища на автобусах Э-1 и с810 от станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии.

"В дни пасхальных праздников мы организуем комфортную перевозку москвичей по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В Вербное воскресенье задействуем 454 автобуса, а в Пасху и на Красную горку – 591", – добавил Ликсутов.

Вместе с тем на остановках общественного транспорта и в метро появятся временные указатели, которые помогут пассажирам сориентироваться. Также на станциях метро будут работать сотрудники ЦОМП. В случае необходимости они помогут составить маршрут или проводят до остановки.



Кроме того, ЦППК совместно с МЖД назначит дополнительные остановки пригородным поездам в Вербное воскресенье и Пасху, 13 и 20 апреля. В связи с этим 9 поездов Белорусского направления будут останавливаться на пункте Отрадное, а 14 поездов совершат остановку на пункте Здравница.

Также на Рижском направлении 8 поездов остановятся на пункте Троица и 3 – на пункте Миитовская. Тем временем на Киевском направлении 5 поездов совершат остановку на пункте Алабино.