ЦППК назначит допостановки пригородным поездам в Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) назначит дополнительные остановки пригородным поездам в Вербное воскресенье и Пасху, 13 и 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

По данным перевозчика, график движения пригородных поездов традиционно корректируется в дни православных праздников. Дополнительные остановки появляются в расписании из-за растущего пассажиропотока на станциях.

В связи с этим 9 поездов Белорусского направления будут останавливаться на пункте Отрадное, а 14 поездов совершат остановку на пункте Здравница.

Кроме того, на Рижском направлении 8 поездов остановятся на пункте Троица и 3 – на пункте Миитовская. Тем временем на Киевском направлении 5 поездов совершат остановку на пункте Алабино.

Пассажиры могут узнать подробную информацию о графике движения поездов на официальном сайте компании и в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Также на время пасхальных праздников в Москве будет организована работа бесплатных маршрутов наземного транспорта. Маршруты в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу соединят станции метро и Московские центральные диаметры с крупнейшими столичными кладбищами.

Помимо этого, в ночь на Пасху 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30.