Шеф-повар Растунин рассказал, что сироп помогает сделать кулич мягким

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Секрет мягкого кулича на Пасху заключается в сиропе. Он же может исправить сухой магазинный продукт, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на шеф-повара Александра Растунина.

Эксперт рассказал, что узнал секрет о пропитке от своего коллеги, который применял способ по рецепту прабабушки отца. По словам Растунина, приятную влажность и насыщенный вкус куличу можно придать именно с помощью сиропа на основе сахара и виноградного сока.

Ингредиенты необходимо смешать и отправить варить на 5–7 минут до загустения сиропа. Затем, по словам шеф-повара, пропитку надо остудить и с помощь шприца добавить в кулич в нескольких местах.

Ранее руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал, что нет никакого греха в покупке и употреблении дубайских пасхальных куличей с фисташковой начинкой.

Священник напомнил, что кто-то добавляет в куличи орехи, а кто-то – цукаты. При этом нет никакой "сакральной" национальной кухни, поэтому неважно, если внутри будет дубайская начинка.

