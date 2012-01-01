Какие приметы и традиции связаны с Пасхой

Светлое Христово Воскресение, или Пасха, является для православных верующих главным событием церковного года. Праздник не имеет фиксированной даты и в этот раз выпал на 5 мая. Сам он символизирует победу жизни над смертью и посвящен воскресению Иисуса Христа. Об истории, традициях и приметах Пасхи читайте в материале Москвы 24.



История и традиции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Христианская Пасха относится к переходящим праздникам, то есть каждый год ее отмечают в разные даты. Конкретное число высчитывают при помощи лунно-солнечного календаря, придерживаясь определенных правил. Например, православный праздник не может предшествовать иудейской Пасхе (Песах). Кроме того, он должен отмечаться в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое наступает за днем весеннего равноденствия.

В 2024 году христианская Пасха выпала на 5 мая. Само название праздника происходит от еврейского торжества Песах, что в буквальном смысле означает "пройти мимо", "миновать". Иудеи отмечают его в память исхода из Египта. В христианстве же слово имеет другой смысл. Оно подразумевает переход от смерти к жизни, от земли к небу. На Пасху христиане вспоминают о чудесном воскресении Иисуса Христа на третий день после своей смерти.

С наступлением праздника заканчивается Великий пост. Поэтому в меню верующих возвращаются рыба, мясные и молочные блюда. Главными угощениями в этот день считаются куличи, творожная пасха и яйца. Последние можно красить в разные цвета, но основным считается красный. Сама эта традиция связана с притчей о Марии Магдалине. Она преподнесла яйцо как символ воскрешения Христа римскому императору Тиберию. Правитель в свою очередь заявил, что уверует в чудо, только если дар окрасится в красный. И белое яйцо действительно изменило цвет.

Творожная пасха своей формой символизирует гроб Христа. Это блюдо принято готовить в четверг, а в ночь на воскресенье – освящать. Вместе с тем пасхальный кулич отсылает к истории о том, как Спаситель ел с учениками хлеб, чтобы те уверовали в его воскрешение.



Приметы и запреты

Часть народных примет связана с главными символами Пасхи. Например, в этот праздник существует традиция разбивать друг о друга яйца. Считается, что тому, у кого оно останется целым, будет сопутствовать удача и хорошее здоровье. В свою очередь, человека, у которого яйцо треснет, могут ожидать неприятности. Кроме того, если угощение случайно выпало из рук, это тоже сулит проблемы.

Существуют приметы и о куличах. Если при выпечке угощение растрескалось, то впереди у человека время без особых успехов. Вместе с тем если девушке хочется скорее выйти замуж, то в праздник она должна угостить куличами собственного приготовления как можно больше представителей противоположного пола.

Что касается творожной пасхи, то если та во время выпекания сильно выросла в объеме, значит, семья скоро разбогатеет. Если же угощение, наоборот, получилось тяжелое и непропеченное, то это предвещает трудный год.

Помимо того, есть немало примет, связанных с погодой на Пасху. Например, если в этот день идет дождь, то значит, и весь конец весны окажется мокрым. Если небо серое, но осадков нет, то летний сезон выдастся прохладным. В свою очередь, ясная и солнечная погода на Светлое Христово Воскресение предзнаменует теплое лето и хороший урожай.

Что касается запретов, то в этот день не положено посещать кладбище и совершать панихиды. Такое правило связано с тем, что Пасха считается праздником возрождения. Также в этот день не рекомендуется работать или посвящать его генеральной уборке. Кроме того, в праздник нельзя грустить и ссориться с ближними.

