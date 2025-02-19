Священник Береговой не увидел греха в употреблении дубайского кулича на Пасху

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Нет никакого греха в покупке и употреблении дубайских пасхальных куличей с фисташковой начинкой, сообщает Life.ru со ссылкой на священника, руководителя отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислава Берегового.

"Те куличи, которые мы покупаем в частных пекарнях, в магазинах, всяких ретейлах, – мы не смотрим, кто их готовил. Там вполне возможно, что готовили мусульмане или даже, может быть, грешные атеисты, буддисты или агностики. Для нас не имеет никакого значения", – отметил он.

Священник напомнил, что кто-то добавляет в куличи орехи, а кто-то – цукаты. При этом нет никакой "сакральной" национальной кухни, поэтому неважно, если внутри будет дубайская начинка.

"Если какой-то народ что-то вкусно готовит, то у него нет монополии на производство этого продукта. Мы не сакрализируем дубайское тесто. Если в нем есть мука, орешки, цукаты и еще что-нибудь, то это нормально", – отметил Береговой.

Главное, чтобы кулич был освящен в храме, а остальное уже второстепенно. Любой кулич после этого станет христианским, отметил священник.

Новый гастрономический тренд уже добрался до Москвы – горожане стали делать дубайские куличи. В рецепт входит специальное тесто, похожее на паутинку, а также фирменная фисташковая начинка.

Мода на такую выпечку пришла на фоне популярности дубайского шоколада. Феномен сладости из Дубая объясняется счастливой случайностью и "вирусным" эффектом, уверены специалисты.

