Медиаменеджер Семенова: феномен дубайского шоколада – это счастливая случайность

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier

Феномен популярности дубайского шоколада объясняется счастливой случайностью, заявила в беседе с "Газетой.ру" консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер Анастасия Семенова.

По словам специалиста, чтобы понять этот кейс, необходимо обратиться к истории данного продукта. В 2021 году кондитер Сара Хамуда и ее муж открыли кондитерскую в Дубае. Их продукция была ориентирована на нетривиальные вкусовые и текстурные сочетания. Причем изначально они не относились к этой деятельности как к основному бизнесу и расценивали работу в кондитерской как подработку.

Однако в конце 2023 года кондитер создала тот самый молочный шоколад, начинка которого была приготовлена из хрустящего теста катаифи и фисташковой пасты. После этого блогер Мария Вехера опубликовала в социальной сети TikTok ASMR-видео с этим шоколадом. К настоящему моменту данный ролик собрал более 70 миллионов просмотров.

С течением времени сарафанное радио привело в действие виральный эффект, который повлек за собой реальный спрос, отметила маркетолог. По ее словам, создательнице шоколада с трудом удавалось его удовлетворять.

Однако, обратила внимание Семенова, даже если Хамуда отправила свой шоколад в качестве подарка блогерам и один из них опубликовал ролик с ним, успех еще не был гарантирован. Эксперт подчеркнула, что многие бренды каждый день отправляют блогерам свою продукцию в надежде попасть в тренды, но сделать это получается далеко не у всех. По мнению медиаменеджера, главную роль в популярности дубайского шоколада сыграла эксклюзивность предложения.

"Каждая оригинальная "дубайская шоколадка" делается вручную с узнаваемым характерным элементом – ручной росписью. И поэтому объем продаж ограничен: покупателям можно взять 200 граммов шоколада за 20 долларов только через службу доставки еды Deliveroo в Дубае. Продажи начинаются в 17:00 ежедневно, и для полного солд-аута хватает 15 секунд. У аудитории включается естественный азарт и страсть обладания чем-то эксклюзивным. Вдобавок если вы еще и постоянно видите этот шоколад в своей ленте, то, даже если и не хотели его купить, желание получить его вам ежедневно закладывается 25-м кадром", – объяснила специалист.

При этом дефицит такого шоколада стал причиной создания большого количества подделок на маркетплейсах и даже возникновения черного рынка шоколада в Южной Африке, где это лакомство продается по неадекватной стоимости.

По словам эксперта, эти обстоятельства, помимо прочих факторов успеха, идеально соответствуют теме кулинарии и кондитерского мастерства, популярность которых не угасает. При этом шоколад представляет собой традиционно самый простой и известный всем способ побаловать себя, подчеркнула Семенова.

"Если этот шоколад еще добыт в таких непростых условиях, то, конечно, он приносит бурю эмоционального удовольствия. И его хочется снова и снова. Этот тренд говорит покупателю "20 долларов, и этот шоколад избавит тебя от любых несчастий", – отметила она.

Однако, по мнению медиаменеджера, Хамуда физически не в состоянии производить больше шоколада, чтобы удовлетворить возникший на него спрос. При этом, если этот шоколад станет доступным, интерес к нему будет снижаться, подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что подобные вирусные и внезапно возникшие тренды, как правило, заканчиваются так же резко, как начинались. Избежать этого поможет их перевод в профессиональную стратегию с использованием всех возможных инструментов, включая искусственный дефицит, резюмировала специалист.

Между тем в России дубайский шоколад начали искать в полтора раза чаще, чем цветы. Это лакомство также оказалось популярнее кондитерской категории. Так, на два запроса о плитке этого шоколада приходится один о покупке бенто-торта или полтора о покупке клубники в шоколаде. В категории же "шоколад ручной работы" 66% покупок приходится именно на дубайский десерт.