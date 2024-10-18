Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier

Быстро набирающий популярность дубайский шоколад может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог Вероника Савенко.

Эксперт отметила, что в плитке дубайского шоколада содержится большое количество жиров и сахара, поэтому чрезмерное употребление этой сладости может вызвать "сильнейший скачок сахара, сильнейший выброс инсулина и сильнейшее повреждение тканей".

"Большое содержание жира и сахара образует так называемые продукты гликирования, которые повреждают клетки нашего организма", – объяснила Савенко.

Основной же вред десерта заключается в избыточной калорийности его ингредиентов – шоколада, орехов, фисташковой пасты и теста катаифи. Так, при постоянном употреблении этой сладости человек может столкнуться с лишним весом.

"Вслед за лишним весом мы имеем все факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, атеросклероз, бляшки в сосудах", – добавила эксперт.

Кроме того, по ее словам, концентрированное содержание жиров в составе этого десерта предполагает хорошую работу ЖКТ, в частности желчного пузыря. Однако сейчас из-за малоподвижного образа жизни у многих людей желчный пузырь работает плохо. Соответственно, когда в желудочно-кишечный тракт попадает огромное количество жира, оно может вызвать вздутие, диарею, метеоризм, а также повышение уровня плохого холестерина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала четыре сладости для здоровья сердца в пожилом возрасте. Так, курага, темный шоколад, халва и запеченные яблоки помогут поддержать здоровье сердца. По ее словам, в темном шоколаде есть полифенолы – мощные антиоксиданты, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в продукте содержится магний, который успокаивает и предотвращает скачки давления при случайном стрессе.