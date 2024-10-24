Дубайский шоколад стал популярнее цветов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier

В России дубайский шоколад ищут в полтора раза чаще, чем цветы, передает "Лента.ру" со ссылкой на исследование.

Дубайский шоколад также оказался популярнее кондитерской категории. Так, на два запроса о плитке этого шоколада приходится один о покупке бенто-торта или полтора о покупке клубники в шоколаде. В категории же "шоколад ручной работы" 66% покупок приходится именно на дубайский десерт.

По мнению исследователей, рост интереса к дубайскому шоколаду связан в том числе с его ценой: в среднем плитка стоит где-то 1 800 рублей. При этом средняя цена букета составляет около 3 500 рублей, а клубники в шоколаде – 2 100 рублей.

Устойчивый интерес к дубайскому шоколаду зафиксирован аналитиками примерно с начала августа. По их словам, интерес к десерту особенно высок в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Ранее стало известно, что цена на дубайский шоколад выросла на маркетплейсах в четыре раза за четыре месяца. Стоимость одной плитки увеличилась с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей. Продажи сладости в России взлетели именно в октябре.

Дубайский шоколад начал пользоваться популярностью после многочисленных обзоров в соцсетях, в том числе от известных артистов и актеров. Он славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из фисташковой пасты.