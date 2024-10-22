Дубайский шоколад подорожал в России в четыре раза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier

Цена на дубайский шоколад выросла на маркетплейсах в четыре раза за четыре месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов аналитического сервиса Moneyplace.

Стоимость одной плитки увеличилась с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей. Продажи сладости в России взлетели именно в октябре.

"До октября продажи сладости были на одном уровне – продавались примерно четыре шоколадки в день со склада маркетплейса, сам рынок тоже небольшой – его составляют порядка 200–400 актуальных товарных карточек", – рассказала аналитик сервиса Анастасия Романова.

В целом за месяц объем продаж дубайского шоколада на Wildberries составил почти 5,5 миллиона рублей за 4,2 тысячи плиток. На Ozon сладость купили на более 350 тысяч рублей, объем продаж составляет 239,2 миллиона рублей в месяц.

Лидером при этом остается бельгийский шоколад. Дубайский же составляет 1,7% от всего ассортимента шоколада на маркетплейсе Ozon. На WB общий объем продаж шоколада составляет 175,3 миллиона рублей, но в топе остается шоколад без сахара и кондитерский. Дубайский составляет 3% от всего ассортимента.

Дубайский шоколад начал пользоваться популярностью после многочисленных обзоров в соцсетях, в том числе от известных артистов и актеров. Он славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из фисташковой пасты.

Врач-эндокринолог Вероника Савенко ранее сообщила, что быстро набирающий популярность дубайский шоколад может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Эксперт отметила, что в плитке содержится большое количество жиров и сахара, поэтому чрезмерное употребление этой сладости может вызвать "сильнейший скачок сахара, сильнейший выброс инсулина и сильнейшее повреждение тканей".

Основной же вред десерта заключается в избыточной калорийности его ингредиентов – шоколада, орехов, фисташковой пасты и теста катаифи. При постоянном употреблении этой сладости человек может столкнуться с лишним весом.

