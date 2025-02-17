Диетолог Вигелиене: полезный дубайский шоколад содержит больше какао и меньше сахара

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/FIX Dessert Chocolatier

Полезный дубайский шоколад должен содержать меньше жиров, сахара и калорий, а также больше пищевых волокон. Об этом в беседе с изданием Health News сообщила диетолог Сандра Вигелиене.

Специалист отметила, что в популярном шоколаде содержится высокая энергетическая ценность. Врач объяснила, что его длительное употребление может спровоцировать увеличение веса, однако в шоколаде есть и низкое количество насыщенных жиров, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

При выборе шоколадного батончика с фисташковой пастой Вигелиене посоветовала смотреть на содержание сахара. Анализ состава несколько вариантов продукта показал, что некоторые бренды выбирают добавлять меньше "быстрых" углеводов.

По словам диетолога, почти во всех видах шоколада есть минимальное количество пищевых волокон, которые используются для питания бактериями, населяющими кишечник. Это способствует поддержанию нормальной микрофлоры и биологической активности.

Вместе с тем полезным является дубайский шоколад с содержанием какао не менее 85%, указала специалист. Она добавила, что повышенная концентрация измельченного какао-жмыха в продукте поможет увеличить потребление клетчатки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала четыре сладости для здоровья сердца в пожилом возрасте. Курага, темный шоколад, халва и запеченные яблоки помогут поддержать здоровье сердца. По ее словам, в темном шоколаде есть полифенолы – мощные антиоксиданты, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в продукте содержится магний, который успокаивает и предотвращает скачки давления при случайном стрессе.

