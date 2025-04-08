Песков: для переговоров по СНВ-4 нужен определенный уровень отношений с США

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В настоящий момент трудно представить даже сам факт переговоров между Россией и США по СНВ-4, поскольку для этого необходим определенный уровень отношений с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры по вопросам стратегической безопасности, а также контроля над вооружениями подразумевают определенный уровень взаимного доверия.

"Это то, что еще только предстоит восстановить при наличии соответствующей политической воли двух президентов", – добавил Песков.

При этом он отметил, что в рамках разговора о контроле над вооружениями с Вашингтоном невозможно игнорировать ядерные арсеналы других государств. По его словам, данный вопрос можно обсуждать только в комплексе.

Также Песков подчеркнул, что Россия приветствует готовящиеся в Омане прямые и непрямые контакты Вашингтона и Тегерана по ядерной программе, так как это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана.

О планирующихся переговорах между США и Ираном заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп. Причем он утверждал, что они будут прямыми и "почти на высшем уровне".

СМИ выяснили, что встреча пройдет 12 апреля. Основными переговорщиками станут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Однако, по данным журналистов, встреча пройдет не напрямую, а с участием министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.