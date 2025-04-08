Nour News: глава МИД Ирана Аракчи и Уиткофф примут участие в переговорах в Омане

Фото: ТАСС/ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH/АР/Evelyn Hockstein

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф станут основными переговорщиками на встрече в Омане 12 апреля, передает агентство Nour News со ссылкой на собственный источник.

При этом сама встреча пройдет не напрямую, а с участием министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.

О планирующихся переговорах между Вашингтоном и Тегераном заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп. Причем он утверждал, что они будут прямыми и "почти на высшем уровне".

До этого глава Белого дома угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками в случае отказа от ядерного соглашения и предлагал провести переговоры с верховным лидером страны Али Хаменеи.

В ответ заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции заявил, что Иран пересмотрит свою ядерную программу, если угрозы будут реализованы, и что действия США могут "вывести атомную промышленность Ирана на новый уровень".